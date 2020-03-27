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Италия заблокировала решение саммита ЕС

Италия заблокировала решение саммита ЕС

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

КИЕВ. 27 марта. УНН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отверг проект совместного заявления участников саммита ЕС по ситуации с коронавирусом, назвав его недостаточным. Италия настаивает на куда более решительном ответе Евросоюза на кризис, цитирует DW заявление Конте, опубликованное еще до завершения саммита в четверг, 26 марта, передает УНН.

“Мы должны отреагировать с помощью инновационных финансовых инструментов”, — подчеркнул итальянский премьер. По словам Конте, Италия и Испания дают Евросоюзу на это десять дней. Италия выступает за выпуск совместных облигаций странами еврозоны для изыскания дополнительных финансовых средств на борьбу с пандемией SARS-CoV-2. Германия не согласна с этим. Накануне главы государств и правительств Франции, Италии, Испании и шести других стран ЕС в совместном письме поддержали идею выпуска совместных облигаций.

“Мы должны работать над общим долговым обязательствам, выпущенным европейским финансовым институтом, чтобы получить финансовые средства на рынке. Для обеспечения максимальной эффективности, необходимо выпустить совместные облигации в достаточном объеме и с длительным сроком погашения”, — указывается в документе, который подписали также главы государств и правительств Португалии, Ирландии, Люксембурга, Словении, Бельгии и Греции.

Напомним, США опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Премьер-министр, Италия, Коронавирус
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