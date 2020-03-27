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Макрон к ЕС: из-за коронавируса существует риск распада Шенгенской зоны

Макрон к ЕС: из-за коронавируса существует риск распада Шенгенской зоны

КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил своих коллег по ЕС о том, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Евросоюза не продемонстрируют солидарность на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах, передает УНН.

“На карту поставлено выживание европейского проекта”, — привел источник слова Макрона во время саммита ЕС, который состоялся в четверг вечером в формате видеоконференции. “Риск, с которым мы сталкиваемся, — это конец Шенгенской зоны”, — добавил французский лидер.

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Во Франции, по данным Управления здравоохранения страны, число случаев заражения коронавирусом достигло почти 30 тыс., почти 1,7 тыс. человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее США опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

Напомним, по состоянию на вечер 26 марта в Украине подтверждено 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Франция, Коронавирус, шенген
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