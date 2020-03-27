В ОБСЕ рассказали об итогах переговоров контактной группы по Донбассу

КИЕВ. 27 марта. УНН. На очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое проходило в формате видеоконференции, ОБСЕ призвала стороны ввести глобальное перемирие в связи с пандемией коронавируса, остановить боевые действия и ввести режим прекращения огня. Об этом заявила специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау после очередной встречи контактной группы и ее рабочих подгрупп, передаёт УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОБСЕ.

“Регулярные встречи трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп были проведены в форме видеоконференций с 24 по 26 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с ней ограничениями, введенными как Украиной, так и Российской Федерацией. Я призываю стороны конфликта откликнуться на инициативу Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша ввести глобальное перемирие в связи с распространением пандемии, незамедлительно полностью остановить боевые действия и ввести режим прекращения огня”, — заявила дипломат.

Она также обратилась к сторонам с призывом “сделать все необходимое, чтобы меры борьбы с коронавирусом не стали дополнительной преградой для полного и свободного доступа СММ по всей территории Украины согласно ее мандату”.

Свободное пересечение линии соприкосновения, подчеркнула Грау, является важным и для деятельности международных гуманитарных организаций, в частности Международного Комитета Красного Креста.

“В центре внимания рабочей группы по безопасности были дискуссии по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Однако для решения данного вопроса еще понадобятся дополнительные усилия. При обсуждении противоминной деятельности участники рабочей группы сошлись во мнении о ее необходимости, подчеркивая при этом особую важность разминирования гражданских объектов и их окрестностей. Гуманитарная рабочая группа рассматривала вопросы открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Луганской области. Также обсуждалась подготовка к следующему обмену удерживаемыми”, — сообщила представитель ОБСЕ в Украине.

Кроме того, с ее слов, в центре внимания экономической рабочей группы были актуальные вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также была затронута тема выплаты пенсий.

“Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено Минскими соглашениями. Участники также приняли к сведению факт обсуждения проекта Консультативного совета в “нормандском формате”, — добавила Грау.

Напомним, на заседании ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждали вопросы безопасности ситуации на Донбассе и обмена.