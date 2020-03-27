Бизнес Черкасской области собрал 18 млн грн на борьбу с коронавирусом

КИЕВ. 27 марта. УНН. Социально ответственный бизнес Черкасской области стал катализатором сотрудничества с властью и общественностью. Об этом заявил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.

"Предприниматели области на борьбу с коронавирусом направили почти 18 миллионов гривен! Ваш вклад позволит приобрести самое необходимое в медицинские учреждения Черкасской области", - отметил он.

Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производитель курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.

Кроме того МХП реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.

Благотворительную акцию организовали и в Уманском районе, рассказал Боднар. Здесь пожилых людей обеспечивают продуктовыми наборами.

"Очень важна забота именно о людях старшего возраста, ведь они находятся в группе риска. Обеспечение продукцией, фасовки, транспортировки, - все это на себя взяли представители бизнеса и волонтеры", - отметил глава области.