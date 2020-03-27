Во втором этапе сертификации-2020 примут участие более тысячи учителей

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украине 1045 педагогов начальных классов успешно прошли первый этап сертификации учителей 2020 года и станут участниками следующего - самооценки собственного педагогического мастерства. Соответствующую анкету необходимо подать в Государственную службу качества образования до 5 апреля 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Вторым этапом сертификации является самооценка участниками собственного педагогического мастерства. К участию в нем допускаются учителя, которые в первом этапе - независимом тестировании - набрали не менее 60% от максимального количества баллов. Соответственно, из 1552 участников первого этапа успешно преодолели его 1045 учителей" , - говорится в сообщении.

Так, организатором второго этапа сертификации является Государственная служба качества образования. Во время него учитель заполняет анкету, которая содержит 45 утверждений для оценки собственного профессионального мастерства и 5 вариантов ответа для каждого из них - от "полностью согласен" до "категорически не согласен".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МОН рассказали, когда закончится учебный год для студентов вузов

Анкета самооценки и подробная информация о втором этапе сертификации размещена на сайте Государственной службы качества образования. Заполненную анкету самооценки необходимо направить до 5 апреля 2020 года.

Сообщается, что участник сертификации не допускается к третьему этапу, если не подает результаты самооценки, не соблюдает сроки или формы представления или отказывается от участия в сертификации.

В МОН напомнили, что первую пилотную сертификацию в 2019 году успешно прошли 705 педагогов из 857 зарегистрированных.

Добавим, что успешное прохождение сертификации позволяет получать надбавку в 20% к зарплате в течение срока действия сертификата - трех лет. Также сертификат может засчитываться как прохождение очередной (внеочередной) аттестации.

Напомним, что в случае проведения внешнего независимого оценивания в августе, вступительная кампания будет продолжаться до середины октября.