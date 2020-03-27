Суд взял под стражу экс-главу МИД МИД Кожару

КИЕВ. 27 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого задержали по подозрению в убийстве, с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн, передает корреспондент УНН.

Так, суд применил к Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 14 млн 83 тыс. 400 грн до 25 мая.

Как сообщал УНН, прокуратура настаивала на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, задержанного по подозрению в убийстве.

Напомним, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.

Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.