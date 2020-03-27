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В Офисе Зеленского встретились с представителями ЮНИСЕФ: подробности

В Офисе Зеленского встретились с представителями ЮНИСЕФ: подробности

КИЕВ. 27 марта. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская встретилась с представителями социальных проектов ЮНИСЕФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В ходе мероприятия обсуждались пути решения комплекса социальных вопросов, связанных с последствиями распространения на территории Украины COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, основной акцент был сделан на социальной поддержке и патронате наиболее социально уязвимых категорий населения, а также на поддержке семейных форм воспитания и детей, вернувшихся в биологические семьи.

Участники встречи отметили, что актуальным вопросом в условиях пандемии является повышение статуса социальных работников, которые работают непосредственно с семьями, их соответствующего материального поощрения и обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Отмечается, что также обсуждался вопрос реализации социальных программ, направленных на государственную поддержку указанных категорий семей.

Напомним, ЮНИСЕФ предоставит Минсоцполитики экспертную поддержку по преодолению последствий эпидемии и развитию программ защиты прав детей.

Источник: УНН
Теги: ЮНИСЕФ, Коронавирус, Офис президента Украины
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