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Боевики до сих пор не пропускают ОБСЕ на оккупированную территорию Донбасса - ГПСУ

Боевики до сих пор не пропускают ОБСЕ на оккупированную территорию Донбасса - ГПСУ

КИЕВ. 27 марта. УНН. Боевики до сих пор не пропускают международных наблюдателей на оккупированные территории на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Пограничники из состава Объединенных сил продолжают нести службу на каждом контрольном пункте въезда-выезда на линии разграничения. Пропуск через КПВВ пока временно приостановлен до отдельного распоряжения. По установленным ранее порядкам продолжается пропуск представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК. Впрочем, путь на ВОТУ для представителей ОБСЕ блокируется российско-оккупационными властями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проблематичным также остается пропуск незаконными вооруженными формированиями на ВОТУ тех граждан, которых пропускают украинские пограничники из-за имеющихся критически важных жизненных обстоятельств и имеющих соответствующие подтверждающие документы.

Государственная пограничная служба посоветовала гражданам воздержаться от пересечения линии разграничения в период карантина, ведь "боевики не обращают внимания даже на наличие действительно важных обстоятельств для пересечения линии разграничения".

Напомним, ранее пограничники сообщили, что боевики продолжают останавливать наблюдателей миссии ОБСЕ и людей, зарегистрированных на оккупированных территориях через линию разграничения.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, ООС, ОРДЛО
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