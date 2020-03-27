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В ВР зарегистрировали законопроект о криминализации вывоза из Украины противоэпидемических товаров

В ВР зарегистрировали законопроект о криминализации вывоза из Украины противоэпидемических товаров

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, в Раде зарегистрировали проект закона №3271 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения.

Законопроект внесен Кабмином, в частности, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Сейчас текст законопроекта отсутствует.

Как сообщалось в УНН ранее, в Верховной Раде Украины зарегистрировали внесенный правительством проект постановления об отчете выполнения ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2019 год".

Источник: УНН
Теги: криминал, наказание, товарооборот, Коронавирус, карантин, вывоз, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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