В ВР зарегистрировали законопроект о криминализации вывоза из Украины противоэпидемических товаров

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, в Раде зарегистрировали проект закона №3271 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения.

Законопроект внесен Кабмином, в частности, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Сейчас текст законопроекта отсутствует.

Как сообщалось в УНН ранее, в Верховной Раде Украины зарегистрировали внесенный правительством проект постановления об отчете выполнения ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2019 год".