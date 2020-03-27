Венедиктова прокомментировала "отстранение" своего зама от дела Гандзюк

КИЕВ. 27 марта. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала информацию об "отстранении" своего заместителя Виктора Трепака от дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, указав, в частности, что группа прокуроров в деле остается та же. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Отстранение Трепака от дела Гандзюк". По новому распределению обязанностей департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Симоненко Алексея Юрьевича. За Виктором Николаевичем остаются те важные дела, которые он проводил. О чем мы с ним проговорили сегодня утром. И это его решение, если он решит уйти. Группа прокуроров в деле остается та же", - написала Венедиктова.

Кроме того, Генпрокурор прокомментировала и ряд других вопросов, отметив, что для нее "важно мнение гражданского общества, и я никогда не отвернусь и не промолчу, оставив в воздухе вопросы, которые всех беспокоят".

"Дело Стерненко. Было в подследственности нацпола. Передано в СБУ из-за неэффективности. Поскольку этот вопрос был озвучен народным депутатом в зале заседаний Верховной Рады Украины и на совещании с МВД и Нацполом мы говорили об эффективности деятельности, говорили об основаниях и истории вопроса. Акцент был сделан на работе правоохранителей. Именно об этом говорили и активисты. Не надо искажать информацию и разгонять как еще один "реванш", - продолжала Венедиктова.

Также она прокомментировала якобы "дорогие часы Генпрокурора". "Я подаю декларации очень много лет. Я сознательно перешла в публичную плоскость. И я каждый день критически оцениваю, что и где я говорю, с кем и как я общаюсь, как я выгляжу по сути и по форме. Все продумано до мелочей. Мне нечего скрывать. Все вещи, которые подпадают под декларирование - все задекларировано. Не надо бояться. Давайте жить по закону", - отметила Венедиктова.

Напомним, экс-заместителя председателя СБУ Трепака заместителем Генпрокурора назначил еще предшественник Венедиктовой в должности Рябошапка.

Также напомним, 27 марта Венедиктова представила своих новых заместителей.