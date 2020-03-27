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НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной поддержки для Украины - Кулеба

НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной поддержки для Украины - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе переговоров последний заявил, что Альянс рассмотрит возможность предоставления дополнительной поддержки нашему государству, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИДа.

"Йенс Столтенберг сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украине в рамках комплексного пакета помощи", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Кулеба с пониманием воспринял решение партнеров перенести на более поздние сроки заседания Североатлантического Совета НАТО с участием Украины и Грузии, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Европе и мире.

"Политика нового правительства Украины относительно НАТО остается абсолютно неизменной", - отметил министр.

Среди ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия он отметил:

  • предоставление нашему государству статуса участника "Программы расширенных возможностей НАТО", как дополнительного инструмента углубления сотрудничества в военной сфере;
  • восстановление заседаний комиссии "Украина-НАТО" на высоком уровне;
  • обновление комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

"Собеседники также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов РФ, в частности - о запрете владеть земельными участками на территории временно оккупированного Крыма не гражданам РФ. Было отмечено, что такие действия являются недопустимыми и которые грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также международное гуманитарное право", - сообщили в министерстве.

Напомним, Украина призвала ужесточить санкции против РФ после указа Путина о земле в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Йенс Столтенберг, помощь, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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