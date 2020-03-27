Кулеба принял посла Литвы по случаю завершения его дипломатической миссии

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Посла Марюса Янукониса за активную работу на этом посту. По его словам, Марюс Януконис является не только эффективным послом, но и настоящим другом Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, глава МИД отметил личный вклад Янукониса в развитие двустороннего стратегического партнерства, солидарности Литовской Республики с Украиной в борьбе против российской агрессии.

Министр также подчеркнул важность реализации гуманитарных проектов касательно исторического наследия государств.

Собеседники сошлись на том, что украинско-литовское стратегическое партнерство наполненно реальными проэктами. Крепким фундаментом такого партнерства есть тесные исторические взаимоотношения.

Кулеба отметил настроенность способствовать развитию проектов и новых идей в культурной и гуманитарной сфере.

Стороны также обсудили координацию усилий в борьбе с пандемией COVID-19. Отмечался высокий уровень взаимодействия внешнеполитических ведомств по возврату своих граждан домой.

Напомним, ранее сегодня Кулеба провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.