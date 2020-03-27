Зеленский: программа МВФ может быть увеличена минимум до 8 млрд долларов

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украина может увеличить программу финансовой поддержки МВФ минимум до 8 млрд долларов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает корреспондент УНН.

"У нас каждый день идут переговоры с Международным валютным фондом. Сейчас мы договорились увеличить программу. Мы с МВФ, со Всемирным банком, с ЕБРР, с ЕС и некоторыми странами, я каждый день с ними разговариваю и с многими руководителями государств. Что касается МВФ, сейчас мы минимум можем получить увеличение программы до 8 млрд долларов. Если дальше вместе со Всемирным банком, с ЕБРР мы можем получить минимум 10 млрд долларов", - сказал Зеленский.

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По его словам, он пока также ведет переговоры и Украину обязательно поддержит Азербайджан.

"Также я договорился с господином Алиевым, ждем ответа от Премьер-министра Канады Трюдо. ... мировой кризис, но нам главнее, очень важно сейчас это пройти", - заявил Президент.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" пришел Зеленский.