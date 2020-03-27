Через 15 дней после выполнения условий МВФ Украина получит первый транш - Президент

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украина получит первый быстрый транш МВФ в размере до 2 млрд долларов после того, как два условия фонда будут выполнены. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает корреспондент УНН.

"Для нас очень важно, никто не хочет дефолта в стране, я уверен что нас услышат народные депутаты и этого не произойдет, и будет поддержка международных институтов, особенно МВФ. Поэтому мы договорились с руководством МВФ, что как только мы выполним эти условия, в течение дней 15 мы получим первый быстрый транш, он будет 1,75-2 млрд долларов США. Получим не в НБУ, а сразу в бюджет Украины и сможем поддерживать наших людей", - сказал Президент.

По его словам, условия МВФ - это 2 закона: закон о банках и закон о земле.

"О реструктуризации долгов и переносе сроков мы тоже говорили - я еще не получил ответ", - добавил Глава государства.

Напомним, накануне директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о достижения прогресса по вопросу дальнейшего финансирования Украины.