Зеленский: Украина вернет еще 17 тыс. граждан, все они пойдут на обсервацию

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерством иностранных дел зарегистрировано около 17 тыс. украинцев из-за рубежа, которые хотят вернуться - все они по возвращении отправятся на обсервацию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" журналистам, передает корреспондент УНН.

"Мы предоставили время для всех туристов, для всех людей, кто хочет вернуться - пожалуйста до 17 марта вернитесь домой, потому что потом будут санкции.

Мы должны сохранить здоровье всех украинцев, но здесь живут миллионы. Пожалуйста, вернитесь к 17 числу. Сегодня 27-е", - сказал Зеленский.

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Он напомнил, что сегодня ночью Украина закрывает границы, авиасообщение будет прекращено.

"Что касается всех остальных граждан, не послушали нас и там находятся из-за работы или из-за отдыха ... Сейчас мы должны вернуть украинцев. Там еще по запросам МИД тех, которые зарегистрировались, около 17 тыс. украинцев. Мы их вернем, но они должны знать, что нам нужно хотя бы несколько дней, чтобы подготовить инфраструктуру обсервации. Мы не можем людей, особенно из таких стран, где большое распространение коронавируса, просто встречать с цветами. Мы будем их встречать, но они должны знать, что будут условия. Все они должны быть проверены тестами и должны пройти обсервацию. У нас все случаи, которые сейчас есть - многие из них связаны с людьми, которые приехали из стран", - добавил Зеленский.

Напомним, в МИД призвали украинцев за рубежом не покупать билеты домой на 27 марта.