Кулеба призвал главу МИД Нидерландов содействовать в закупке Украиной аппаратов ИВЛ

КИЕВ. 27 марта. УНН. Во время телефонного разговора министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок обсудили актуальную ситуацию с борьбой против пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Дмитрий Кулеба обратился к главе МИД Нидерландов с просьбой оказать содействие в закупке Украиной аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Также, Кулеба поблагодарил коллегу за помощь, которую оказывают Нидерланды украинским гражданам, которые возвращаются на родину транзитом через аэропорт Амстердам. Со своей стороны, Стеф Блок поблагодарил Украину за содействие в возвращении на Родину группы нидерландских граждан.

Глава МИД Украины отметил важность сохранения в условиях пандемии торгово-экономических связей между странами.

"Мы должны не жалеть усилий для сохранения в сложившихся условиях, торговли между странами, и минимизации негативного влияния на наши экономики", - отметил Кулеба.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость сохранения международного санкционного давления на РФ, пока страна не прекратит своих агрессивных противоправных действий и не вернется в международно-правовое поле.

"Собеседники также отметили превосходный уровень сотрудничества компетентных органов Украины и Нидерландов по делу о MH17", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) есть в инфекционных отделениях, стационарах и больницах, что первые будут принимать больных с коронавирусом. В перепрофилированных отделениях интенсивной терапии, в общем, около 3500 аппаратов.