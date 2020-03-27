Регистрация | Вход |
USD: 28,14 0,3653  EUR: 30,86 0,7576 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
пятница, 27 марта 2020 23:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Сомнолог рассказал, как улучшить качество сна на фоне стресса из-за карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6720
Версия для печати

С начала карантина в Украину вернули 100 тыс. граждан - Криклий

С начала карантина в Украину вернули 100 тыс. граждан - Криклий

КИЕВ. 27 марта. УНН. С начала карантина в Украину удалось вернуть из-за границы 100 тыс. граждан. Об этом сообщил в Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

“С начала карантина вместе с МИД мы вернули домой 100 тыс. граждан. Задачей Министерства инфраструктуры было обеспечить логистику — мы это сделали. Спасибо авиакомпаниями, железнодорожникам и всем, благодаря кому украинцы вернулись домой. Еще около 9 тыс. человек заявили о желании вернуться домой, остаются за рубежом”, — сообщил министр.

По его словам, несмотря на закрытие границы в пятницу, те рейсы, которые начать 27 марта и завершаются после 00:00 часов 28 марта, Украина будут приняты.

Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией.

“МИД просит тех граждан, у кого будет такая возможность, продлить свое пребывание в стране, в которой они находятся сейчас. Будет работать программа „Защита“. По поручению Президента для людей, которые хотят вернуться в Украину, готовим решение, которое предусматривает обсервацию”, — добавил Криклий.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что Министерство иностранных дел зарегистрировало около 17 тыс. украинцев за рубежом, которые хотят вернуться — все они по возвращении отправятся на обсервацию.

Источник: УНН
Теги: граница, МИД, Украина, Коронавирус, карантин, Владислав Криклий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.