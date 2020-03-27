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В МИД создали архитектуру координации международной гуманитарной помощи

В МИД создали архитектуру координации международной гуманитарной помощи

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу в формате видеоконференции обсудил с координатором системы ООН, Гуманитарной координатором в Украине Асенефой Лубрани и руководителями представительств Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Всемирной организации здравоохранения в Украине помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

“Правительство определило МИД координатором международной гуманитарной помощи и у нас создана эффективная архитектура такой координации. Мы сможем помочь вам направить ресурсы в наиболее важные сферы. Но уже сейчас мы должны заботиться не только о борьбе с пандемией, а с ее последствиями для наших общин, общества и экономики”, — отметил Кулеба.

Он отметил, что Украина поддерживает призыв Генерального секретаря ООН к объединению международных усилий ради борьбы с COVID-19 и приветствует запуск Глобального плана гуманитарного реагирования размером 2 млрд. долларов для поддержки стран, которые могут больше всего пострадать от пандемии.

Представители системы ООН в свою очередь отметили, что Организация Объединенных Наций мобилизует ресурсы поддержки Украины по двум направлениям. Во-первых, для первоочередных потребностей системы здравоохранения Украины. Во-вторых, для дальнейшего преодоления социально-экономических последствий пандемии.

Напомним, глобальный план гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций по борьбе против COVID-19 предусматривает предоставление помощи в размере 33 млн долларов Украине.

Источник: УНН
Теги: ООН, МИД, Украина, гуманитарная помощь, Коронавирус, Дмитрий Кулеба
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