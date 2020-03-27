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ГПСУ: поездом из Киева в Москву выехало более 700 человек

ГПСУ: поездом из Киева в Москву выехало более 700 человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. Пограничники оформили поезд “Киев-Москва”, на котором в Россию выехало более 700 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГНСУ в Facebook.

“Сегодня, после 20 часов, из Киева в российскую столицу отправился поезд „Киев-Москва-Киев“. Такой рейс был специально организован МИД, Минифраструктуры и Укрзализныцей, чтобы доставить наших соотечественников из-за рубежа. В то же время на выезд из Украины были оформлены граждане, которые имели право уехать в Россию”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд был оформлен в пункте контроля “Киев-пассажирский”. “Всего этим рейсом выбыло из Киева более 700 человек, подавляющее большинство из которых — граждане РФ”, — добавляется в сообщении.

“Уже в воскресенье, 29 марта, этот поезд, с гражданами Украины должен прибыть в Киев”, — сообщили пограничники.

В пресс-центре отметили, что перед посадкой сотрудники санитарно-карантинного подразделения осуществили температурный скрининг всем без исключения пассажирам. “Повышение температуры и жалоб на самочувствие зафиксировано не было”, — сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что все пограничники во время осуществления контрольных операций находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничный наряд по проверке документов дополнительно и в защитных костюмах.

Напомним, за последние сутки через границу на Львовщине вернулись около 7 тыс. украинцев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Киев, Украина, Москва, поезд, Коронавирус
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