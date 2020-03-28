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В "Слуге народа" рассказали об условиях компромисса МВФ и Зеленского касательно рынка земли

В "Слуге народа" рассказали об условиях компромисса МВФ и Зеленского касательно рынка земли

Евгения Кравчук

КИЕВ. 28 марта. УНН. Властная фракция "Слуга народа" осознает, что без Международного валютного фонда и других кредиторов "собственных ресурсов недостаточно", чтобы "продержаться этих 2-3 месяца, помочь наиболее незащищенным, уменьшить удар для экономики", связанный с распространением эпидемии COVID-19 . Об этом по итогам заседания фракции, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский, написала 27 марта депутат Верховной Рады, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

По ее словам, Зеленский "предложил компромисс, который согласовали наши партнеры и который на фракции встретили аплодисментами".

"Рынок земли предложено принять в следующих параметрах:

- Он вступит в действие с 1 июля 2021 года, то есть, когда посткоронавирусная паника спадет и все вернутся к нормальной жизни;
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки.
- После этого - следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тыс. гектаров в одни руки.
- Земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере первые два года минимум).
- Продажа иностранцам, как и было решено раньше, - после референдума", - сообщила Кравчук.

Также был согласован "правительственный закон о банках", добавила депутат. "Он тоже нужен для получения помощи. Ожидается, что мы сможем получить ее уже в апреле", - прогнозирует Евгения Кравчук.

Ранее Зеленский заявил, что он договорился с фракцией "СН", что государственную землю сейчас продавать не будут.

Источник: УНН
Теги: Украина, Земля, Владимир Зеленский, Слуга народа
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