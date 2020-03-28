Новости: Политика
Суббота, 28 марта 2020, 12:26 • Валерия Гуржий • 30210
Коронавирус подтвержден у еще одного нардепа - Гончаренко
КИЕВ. 28 марта. УНН. Коронавирус подтвержден у еще одного народного депутата - внефракционной Анны Скороход. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.
"Подтвержден коронавирус у еще одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления", - написал Гончаренко.
Добавим, ранее коронавирус подтвердили у ряда народных депутатов.
Заггалом в Украине подтверждено 311 случаев COVID-19.
Источник: УНН