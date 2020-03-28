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Коронавирус подтвержден у еще одного нардепа - Гончаренко

Коронавирус подтвержден у еще одного нардепа - Гончаренко

КИЕВ. 28 марта. УНН. Коронавирус подтвержден у еще одного народного депутата - внефракционной Анны Скороход. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.

"Подтвержден коронавирус у еще одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления", - написал Гончаренко.

Добавим, ранее коронавирус подтвердили у ряда народных депутатов.

Заггалом в Украине подтверждено 311 случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: ВР, Коронавирус, нардепы
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