Коронавирус подтвержден у еще одного нардепа - Гончаренко

КИЕВ. 28 марта. УНН. Коронавирус подтвержден у еще одного народного депутата - внефракционной Анны Скороход. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.

"Подтвержден коронавирус у еще одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления", - написал Гончаренко.

Добавим, ранее коронавирус подтвердили у ряда народных депутатов.

Заггалом в Украине подтверждено 311 случаев COVID-19.