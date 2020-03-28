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Зеленский назначил Наева командующим Объединенных сил ВСУ

Зеленский назначил Наева командующим Объединенных сил ВСУ

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в президентском указе №127 от 27 марта, передает УНН.

"Назначить Наева Сергея Ивановича Командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.

Добавим, Сергей Наев уже был командующим ОС - его назначал тогдашний Президент Украины Петр Порошенко. В мае 2019 года командующим операции Объединенных сил стал Александр Сирский.

Источник: УНН
Теги: указы, Президент, ООС, Владимир Зеленский
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