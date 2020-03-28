Зеленский назначил Наева командующим Объединенных сил ВСУ

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в президентском указе №127 от 27 марта, передает УНН.

"Назначить Наева Сергея Ивановича Командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.

Добавим, Сергей Наев уже был командующим ОС - его назначал тогдашний Президент Украины Петр Порошенко. В мае 2019 года командующим операции Объединенных сил стал Александр Сирский.