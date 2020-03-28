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Нардеп Скороход прокомментировала свой положительный тест на коронавирус

Нардеп Скороход прокомментировала свой положительный тест на коронавирус

КИЕВ. 28 марта. УНН. Внефракционный депутат Верховой Рады Украины Анна Скороход подтвердила, что у нее положительный тест на коронавирус. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Для того, чтобы больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной в последнее время, пойти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов", - написала она.

Напомним, ранее о коронавирусе у Скороход сообщил ее коллега Алексей Гончаренко.

Как ранее сообщал УНН, Скороход несколько дней находилась на самоизоляции, прежде чем у нее было подтверждено коронавирус.

Источник: УНН
Теги: ВР, Коронавирус, нардепы
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