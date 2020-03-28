Минздрав: количество медиков, оказывающих помощь больным коронавирусом, будет увеличено

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины обещают, что количество медиков, оказывающих помощь больным коронавирусом, будет увеличено. В частности, специалистов ведущих медицинских учреждений планируют привлекать для помощи областям. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"На уровне областных структурных подразделений определены учреждения, в которых будут оказывать помощь больным коронавирусной болезнью. Также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые смогут предоставлять ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии", - отметил Ляшко.

Он также сообщил, что начинается сотрудничество с Академией медицинских наук, с медицинскими университетами и другими учреждениями здравоохранения.

"Сейчас, когда уменьшено количество плановых операций и освобождаются реанимационные бригады, мы просим их предоставлять не только методическую, но и практическую помощь. Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля", - добавил он.

Напомним, в ближайшее время ожидается поставка средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с заболевшими коронавирусом.