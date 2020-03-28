Зеленский внес изменения в указ о шефской помощи воинским частям

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ Президента Украины от 11 февраля 2016 года о шефской помощи воинским частям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Президента №128/2020 от 27 марта.

"Внести в Перечень воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, над которыми осуществляются шефство, утвержденного Указом Президента Украины от 11 февраля 2016 года № 44 "О шефской помощи воинским частям Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины" (в редакции указа от 8 августа 2017 № 213, с изменениями, внесенными указами от 3 марта 2018 № 53 и от 26 апреля 2019 № 169), изменения", - говорится в указе.

Отмечается, что изменения в Вооруженных силах Украины коснутся подразделений Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.

Кроме того, изменения в Национальной гвардии Украины коснутся подразделений в Винницкой, Запорожской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В Государственной пограничной службе изменения произойдут в Житомирской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, согласно которым назначил Сергея Корнейчука начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а Руслана Хомчака Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.