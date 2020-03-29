Кабмин предлагает наполовину урезать зарплаты чиновникам до конца 2020 года
Денис Шмыгаль
КИЕВ. 29 марта. УНН. Кабинет министров предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более чем 10 "минималок", получали половину суммы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.
"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновникы должны понимать ситуацию и "затянуть пояса". Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", - написал Шмыгаль.
По его словам, правительство также хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.
Напомним, ранее премьер заявил, что Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.
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