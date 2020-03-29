Регистрация | Вход |
USD: 28,14 0,0000  EUR: 30,86 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 29 марта 2020 16:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Столица ждет от Минздрава протоколы для лечения больных COVID-19
Столица ждет от Минздрава протоколы для лечения больных COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5850
Версия для печати

Сегодня должно состояться совещание руководства ВР с главами фракций и групп

Сегодня должно состояться совещание руководства ВР с главами фракций и групп

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 29 марта. УНН. В воскресенье в 18:00 вероятно состоится совещание руководства Верховной Рады с главами фракций и групп, стало известно УНН из собственных источников.

"По информации по состоянию на сейчас, сегодня в 18:00 должно состояться совещание руководства парламента с главами фракций и групп, в рабочем режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовали Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль.

После заседания Зеленский сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины планируют провести в понедельник.

Источник: УНН
Теги: фракции, ВРУ, заседание, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.