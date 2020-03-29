Новости: Политика
Воскресенье, 29 марта 2020, 15:15 • Саша Картер • 5850
Сегодня должно состояться совещание руководства ВР с главами фракций и групп
Дмитрий Разумков
КИЕВ. 29 марта. УНН. В воскресенье в 18:00 вероятно состоится совещание руководства Верховной Рады с главами фракций и групп, стало известно УНН из собственных источников.
"По информации по состоянию на сейчас, сегодня в 18:00 должно состояться совещание руководства парламента с главами фракций и групп, в рабочем режиме", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовали Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль.
После заседания Зеленский сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины планируют провести в понедельник.
Источник: УНН