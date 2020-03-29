Сегодня должно состояться совещание руководства ВР с главами фракций и групп

КИЕВ. 29 марта. УНН. В воскресенье в 18:00 вероятно состоится совещание руководства Верховной Рады с главами фракций и групп, стало известно УНН из собственных источников.

"По информации по состоянию на сейчас, сегодня в 18:00 должно состояться совещание руководства парламента с главами фракций и групп, в рабочем режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовали Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль.

После заседания Зеленский сообщил, что внеочередное заседание Верховной Рады Украины планируют провести в понедельник.