Украина ожидает прибытия еще нескольких самолетов с медпомощью - Зеленский

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украинская сторона на следующей неделе ожидает прибытия еще нескольких самолетов с иностранной медицинской помощью. Об этом заявил в воскресенье Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания представителей Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает УНН.

"Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимые для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать на закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов", - сообщил Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня из КНР прибыл второй самолет с медпомощью для Украины.