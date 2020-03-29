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Изменения к Госбюджету: в правительстве сообщили о еще ряде обновлений

Изменения к Госбюджету: в правительстве сообщили о еще ряде обновлений

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 29 марта. УНН. Кабинет министров в рамках пересмотра Госбюджета предлагает несколько сократить расходы на спорт и выделит более 1 млрд гривен на финансирование общественного вещателя. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Полностью разделяю утверждение, что деятельность общественного вещания особенно важно в кризисные времена. Именно поэтому на финансирование НСТУ правительство выделяет 1,2 млрд гривен, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году", - написал Шмыгаль.

Он напомнил, что в этом году уже отменены Евровидение и Олимпийские игры, на которые в бюджете закладывались дополнительные средства, поэтому предложенные изменения не должны быть существенно ощутимыми для "Суспільного".

"Мы пересмотрели финансирование культуры с акцентом на наиболее значимые проекты. Так, удалось сохранить 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино. После стабилизации ситуации в стране показатели обязательно будут пересмотрены", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что готов выступать посредником для привлечения частного капитала для украинских кинематографистов.

"Удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги. А также - сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 млн грн). Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров (1,2 млрд грн)" , - сообщил он.

Шмыгаль также отметил, что в этом году в мире отменены или перенесены на следующий год большинство спортивных соревнований.

"Поэтому правительство предлагает несколько сократить расходы на спорт", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины, в нем сохранили расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Источник: УНН
Теги: экономика, Коронавирус, политика, Денис Шмыгаль

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Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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