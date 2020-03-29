ООС: в течение суток боевики 8 раз нарушали режим тишины

КИЕВ. 29 марта. УНН. В зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили 8 обстрелов украинских позиций на Донбассе, в том числе из запрещенного "минскими договоренностями" оружия. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны во время вечернего брифинга ООС в воскресенье, передает УНН.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, обстрелы велись вблизи Березового, Старогнатовки, Тарамчука, Авдеевки, Гладосового и Луганского, где были применены запрещенные "Минском" 82-мм гранатометы.

Отмечается, что военные немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации и открывали прицельный огонь.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - резюмировали в ООС.

Также указывается, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщалось ранее в УНН, с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции ООС на Донбассе.