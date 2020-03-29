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Зеленский: есть три сценария развития коронавируса, два из них медсистема Украины не выдержит

Зеленский: есть три сценария развития коронавируса, два из них медсистема Украины не выдержит

КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня есть три сценария развития событий в Украине на фоне пандемии коронавируса, два из них медицинская система государства не выдержит. Об этом заявил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Время осознать, что все это - не шутки. Сегодня есть три сценария развития событий. Первый - от 3 до 5% одновременно заболевших коронавирус - это очень болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой, поэтому должны быть собранными и дисциплинированно продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Дрцгий сценарий - 25% больных, третий - более 50% одновременно больных коронавирус. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит", - сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что украинские врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных.

"Каждый должен осознать: карантин - это не каникулы. Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки - все это подождет, все это - ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью", - подчеркнул он.

Напомним, Минздрав определил перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19.

Источник: УНН

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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