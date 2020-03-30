Стало известно, когда начнется внеочередное заседание Верховной Рады в понедельник

КИЕВ. 30 марта. УНН. Внеочередное заседание Верховной Рады Украины начнется в 14:00 в понедельник, 30 марта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады.

Согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп) соберется в 11:00.

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье.

"Также хочу остановиться на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое должно состояться уже завтра. Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перепутье и имеет два пути: первый - это принятие двух жизненно важных законов, после чего мы получаем поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере (не менее) 10 млрд долларов США. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Иначе - второй путь: провал этих законов, после - упадок экономики и даже угроза дефолта", - сообщил Президент.

По словам Президента, Офис Президента делал "все, что от нас зависело" последние несколько недель и таким образом команда Зеленского договорилась о финансовой поддержке для Украины.

"Мы с правительством выбрали свой путь. Теперь очередь за вами, уважаемые народные депутаты. Вся ответственность завтра ложится именно на ваши плечи завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. И хотя вы все завтра будете в масках, народ поймет "кто есть кто". Осознайте свою ответственность - выберите правильный путь", - сообщил глава государства.