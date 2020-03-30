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В Китае загружают очередной самолет с партией масок и тестов для Украины

В Китае загружают очередной самолет с партией масок и тестов для Украины

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Очередной самолет с новой партией защитных масок, медицинской защитной одежды, медицинского оборудования и тестовых систем для Украины загружают в Китае, рейс запланирован на 31 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу генерального консульства Украины в Шанхае.

"30 марта в городе Сямэнь (провинция Фуцзянь) наши дипломаты продолжают работу, направленную на обеспечение Украины. Осуществляем загрузку следующего самолета, который должен выполнить 31 марта очередной рейс с целью доставки из города Сямэнь в Украину новой партии защитных масок и медицинской защитной одежды, медицинского оборудования и крайне необходимых тестовых систем", - сообщили в генконсульстве.

Также указано, что 29 марта из международного аэропорта города Сямэнь уже было обеспечено отправку чартерного самолета с партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для нужд Украины.

"Дипломатические учреждения Украины в КНР планируют и будут обеспечивать отправку грузовых рейсов на постоянной основе для обеспечения нашей страны всем необходимым для борьбы с пандемией", - указали в украинском диппредставительстве.

Одновременно, как отмечается, в аэропорту Пудон (Шанхай) загружаются два украинских транспортных самолета авиакомпании Антонов для доставки срочных грузов для нужд и наших соседей - Европейского Союза.

В контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в Украине, генеральное консульство Украины в Шанхае и Гуанчжоу, посольство Украины в КНР осуществляют тщательный поиск сертифицированных медицинских средств и оборудования, а также продолжают оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузам гуманитарного назначения, добавили в диппредставительстве.

Напомним, на утро 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, Коронавирус
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