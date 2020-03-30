Новые кандидатуры глав Минздрава и Минфина обсуждались коллегиально - Арахамия

КИЕВ. 30 марта. УНН. Новые кандидатуры на должность министра здравоохранения и министра финансов оговаривались коллегиально с Офисом Президента и Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Об этом заявил журналистам под стенами ВР председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, эти новые кандидатуры были предложены Офисом Президента, или это Премьер Денис Шмыгаль привел "своих людей", Арахамия отметил: "Это комбинированная модель".

"Коллегиальная, в том числе приглашая меня, как представителя нашей фракции, когда коллегиально решали среди кандидатов, кого отбирать. А потом вчера мы еще делали знакомство с нашей фракцией и сейчас определяемся", - добавил он.

Напомним, экс-глава Одесской области Максим Степанов, как ожидается, заменит Илью Емца.

Как ранее сообщал УНН, министр здравоохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский и министр инфраструктуры Владислав Криклий могут в ближайшее время покинуть правительство.