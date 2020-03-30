В разгар пандемии украинским ученым-инфекционистам запрещают доступ в инфекционные отделения

КИЕВ. 30 марта. УНН. Ученым-инфекционистам с 1 апреля текущего года закрывают доступ в больницы и к пациентам. Соответственно, опытные врачи-инфекционисты, имеющих ученые степени, больше не смогут предоставлять консультации медикам и пациентам с коронавирусом, в частности. Такие последствия влечет за собой так называемая "реформа Супрун" вторичного звена медицины, передает УНН.

Согласно утвержденному КМУ Плану мероприятий по реализации Стратегии развития медицинского образования в Украине на 2019-2021 гг происходит резкое разграничение между работой медиков-ученых и медиков, работающих в клиниках.

Кроме того, что предусмотрено значительное сокращение финансирования учреждений последипломного медицинского образования, научных работников (профессоров, докторов медицинских наук) лишают права доступа к клиническим базам.

Они больше не смогут осуществлять медицинскую помощь пациентам в больницах из-за отсутствия механизма регистрации на платформе HELSI.

Следовательно, врач-инфекционист с ученой степенью и опытом преподавательской работы с 1 апреля больше не сможет, например, прибыть в Александровской больнице, изучить историю пациента и оказать соответствующую консультацию по его лечению.

На сегодня, несмотря на пандемию коронавируса, никаких переходных положений или временных актов со стороны КМУ или местных органов власти, которые бы отсрочили запрет инфекционистам-ученым на посещение инфекционных отделений - не принято.

Напомним, как писал УНН, регионы ожидают от Минздрава протокол лечения больных коронавирус.

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