Рада уволила Уманского с должности министра финансов Украины

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3281 об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов Украины. Соответствующее решение поддержали 249 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии освободили Игоря Уманского с должности министра финансов Украины.

Напомним, Верховная Рада 4 марта проголосовала за состав нового правительства. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль. Ряд министров из правительства Гончарука остались в новом Кабмине.

Министром финансов тогда был назначен Игорь Уманский.