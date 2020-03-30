Рада провалила голосование за нового министра финансов

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины провалила голосование проекта постановления №3282 о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины. За постановление проголосовали 223 народных депутата, чего не хватило для принятия решения, передает корреспондент УНН.

Поэтому, парламентарии не назначили Сергея Марченко новым министром финансов Украины.

"Решение не принято", - подчеркнул глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Напомним, министром финансов Украины в правительстве Гончарука была Оксана Маркарова. Позже, в правительстве Шмыгаля, на ее место пришел Игорь Уманский, который был уволен парламентом.