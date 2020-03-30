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Нардепы приняли законопроект о дополнительных социальных гарантиях из-за COVID-19

Нардепы приняли законопроект о дополнительных социальных гарантиях из-за COVID-19

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни. Соответствующее решение поддержали 312 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона разработан с целью актуализации, совершенствования правовых отношений во многих сферах жизнедеятельности, претерпевшие изменения в связи с распространением коронавируса. Законопроект предусматривает:

▪️ введение поддержки для работников и работодателей в условиях распространения COVID-19;
▪️ расширение оснований для продолжения процессуальных сроков, установленных судом или законом;
▪️ обеспечение исполнения судебных решений;
▪️ введение ответственности за совершение общественно опасных деяний в условиях распространения COVID-19;
▪️ временного упрощения производства продукции, необходимой для противодействия распространению COVID-19 и упрощения процедуры их закупки;
▪️ обеспечение осуществления выплаты социальной помощи, продление срока обращения за социальной помощью и сроков выплат социальной помощи;
▪️ отсрочку предоставления отчетов, статистической информации в контролирующие органы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре законопроекта, которые вчера приняли парламентарии для противодействия коронавируса в Украине.

Источник: УНН
Теги: ВР, экономика, Коронавирус, заседание, карантин
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