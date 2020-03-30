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Зеленский отозвал кандидатуру Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды

Зеленский отозвал кандидатуру Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды

Ольга Буславец

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отозвал кандидатуру Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины. Об этом на внеочередном заседании ВРУ сообщил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Пришло письмо Президента Украины в дополнение к письму от 29 марта 2020 года. Прошу исключить из повестки дня внеочередного заседания ВРУ вопрос о назначении Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды. Поэтому этот вопрос снимается с повестки дня рассмотрения", - сказал Разумков.

Добавим, Ольга Буславец закончила Донецкий национальный технический университет. С 11 апреля 2005 года работала в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, где занимала должность Генерального директора Директората энергетических рынков. Уволилась 10 февраля 2020 года.

Как сообщал УНН ранее, в правительстве есть вакантные должности и только одна женщина-министр.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Минэнергоугля
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