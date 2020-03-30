Нардепы приняли законопроект о непрерывном питании военнослужащих

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины на втором внеочередном заседании приняла в целом законопроект №3254 о внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих. Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом закона предлагается дополнить Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" статьей 17-1, согласно которой будет предусмотрена для Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины возможность продолжения в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования с целью недопущения срыва питания военнослужащих составляющих сил безопасности и обороны.

Напомним, Кабмин поддержал изменения в ЗУ о непрерывном питании военнослужащих ВСУ и МВД, продлив срок действия договоров, обеспечивающих непрерывное питание в 2019 году.