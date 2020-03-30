Разумкову поручили безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты

КИЕВ. 30 марта. УНН. Председателю ВР Дмитрию Разумкова поручили безотлагательно подписать принятые сегодня законопроекты и направить на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Поручить председателю ВР безотлагательно подписать принятые сегодня Верховной Радой Украины акты и немедленно направить их Президенту Украины", - сказал первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона № 3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни.