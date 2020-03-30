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Шмыгаль объяснил отставку Емца и Уманского

Шмыгаль объяснил отставку Емца и Уманского

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 30 марта. УНН. Илья Емец и Игорь Уманский способны реализовывать долгосрочные реформы, но сейчас Украина требует быстрых действий. Об этом написал в Telegram-канале Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя отставку двух министров, передает УНН.

"Наш Кабинет Министров работает меньше месяца, однако вызовы, с которыми мы столкнулись, не испытывало на себе ни одно правительство за последние годы. Во время режима чрезвычайной ситуации один день считается за месяц. Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Но сейчас страна требует быстрых действий. Именно поэтому было принято решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов", - написал Премьер.

Он выразил надежду, что Емец и Уманский в дальнейшем продолжат помогать команде.

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3281 об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов Украины.

Кроме того, 30 марта Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3283 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Премьер-министр, Денис Шмыгаль, Илья Емец, Игорь Уманский
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