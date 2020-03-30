В "Слуге народа" анонсировали еще одно заседание ВР: ожидается рассмотрение вопросов рынка земли и банков
КИЕВ. 30 марта. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура анонсировал сегодня еще одно внеочередное заседание Верховной Рады, где, как ожидается, будет рассмотрение вопроса об открытии рынка сельскохозяйственных земель и законопроекта об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
"В 16:30 внеочередное заседание ВР #3. Скорей всего будем голосовать открытие рынка земли + банки", - сообщил нардеп.
Добавим, ранее 30 марта первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что в Верховной Раде ожидают обращения Президента Зеленского о проведении третьей внеочередной сессии ВРУ, на которой планируется рассмотреть законопроект № 3260 относительно усовершенствования банковской деятельности.
Ранее сегодня нардеп Егор Чернев в Facebook заявлял о рассмотрении закона о банках в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. "Заседание комитета состоялось. Кворум был. Решение о направлении законопроекта в сессионный зал принято. Спасибо всем", - писал он.
Также напомним, ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.
Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы. Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тысяч гектаров. При подготовке законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению Президент Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 тысяч гектаров земли.
Добавим, также ранее сегодня говорилось, что еще одно заседание ВР должно быть в 16 часов.