Новости: Политика
Понедельник, 30 марта 2020, 16:02 • Саша Картер • 13380
В Верховную Раду прибыл Зеленский
Владимир Зеленский
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.
"Зеленскький приехал в Раду", - сообщил нардеп.
Отметим, ранее сегодня на внеочередном заседании парламента Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3281 об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов Украины, а также проект постановления №3283 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины.
В то же время Рада не проголосовала за законопроект № 3279 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Источник: УНН