В Верховную Раду прибыл Зеленский

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, передает УНН.

"Зеленскький приехал в Раду", - сообщил нардеп.

Отметим, ранее сегодня на внеочередном заседании парламента Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3281 об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов Украины, а также проект постановления №3283 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины.

В то же время Рада не проголосовала за законопроект № 3279 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".