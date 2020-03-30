Зеленский пришел на внеочередное заседание Рады

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский находится на внеочередном заседании Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

Так, после принятия присяги новыми министром здравоохранения и финансов, Президент вышел к трибуне.

Отметим, ранее сегодня на внеочередном заседании парламента Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3281 об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов Украины, а также проект постановления №3283 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины.

В то же время Рада не проголосовала за законопроект № 3279 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Добавим, что на внеочередном заседании нардепы поддержали представление Премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению министров финансов и здравоохранения.