Зеленский пришел на внеочередное заседание Рады
Владимир Зеленский
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский находится на внеочередном заседании Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
Так, после принятия присяги новыми министром здравоохранения и финансов, Президент вышел к трибуне.
Отметим, ранее сегодня на внеочередном заседании парламента Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3281 об увольнении Игоря Уманского с должности министра финансов Украины, а также проект постановления №3283 об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения Украины.
В то же время Рада не проголосовала за законопроект № 3279 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Добавим, что на внеочередном заседании нардепы поддержали представление Премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению министров финансов и здравоохранения.
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