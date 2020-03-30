Новости: Политика
Понедельник, 30 марта 2020, 16:56 • Антонина Карташева • 12630
Новоназначенные министры приняли присягу
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Верховной Раде Украины приняли присягу два новоназначенных министра - министр финансов Украины Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
Так, в сессионном зале во время внеочередного заседания приняли присягу министр финансов Украины Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов.
Добавим, что в сессионный зал прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3282 о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины.
Источник: УНН