Регистрация | Вход |
USD: 28,18 0,0449  EUR: 30,90 0,0394 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 30 марта 2020 17:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12630
Версия для печати

Новоназначенные министры приняли присягу

Новоназначенные министры приняли присягу

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Верховной Раде Украины приняли присягу два новоназначенных министра - министр финансов Украины Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Так, в сессионном зале во время внеочередного заседания приняли присягу министр финансов Украины Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов.

Добавим, что в сессионный зал прибыл Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3282 о назначении Сергея Марченко министром финансов Украины.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, Минздрав, Минфин, министры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.