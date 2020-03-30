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Нардепы приняли законопроект относительно функционирования банковской системы

Нардепы приняли законопроект относительно функционирования банковской системы

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы. Соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы предлагается урегулировать вопрос в сфере банковской деятельности и осуществить:

- совершенствование регулирования деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере;

- установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение,

- предусматривается установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений НБУ по назначению уполномоченных лиц Фонда, делегирование им полномочий, решений Кабмина, об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Минфина, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур,

- совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) из связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен вред), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

Кроме того, нардепы сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, по информации НБУ, банковская система в Украине на период карантина будет работать в обычном режиме. Банковские отделения будут продолжать работать, однако, людей просят по возможности ограничить их посещения.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, банк, закон
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