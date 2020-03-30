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Зеленский пришел в Раду в медицинской маске

Зеленский пришел в Раду в медицинской маске

Владимир Зеленский

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на внеочередное заседание Верховной Рады в медицинской маске, но без защитных очков, передает корреспондент УНН.

Так, Президент вышел к трибуне для выступления и начал его в маске, но потом снял ее.

"Я сниму на секунду маску, я просто хочу сказать, чтобы вы видели мое лицо", - прокомментировал он свои действия.

Президент надел маску после завершения выступления.

Отметим, ранее сегодня в Верховной Раде Украины приняли присягу два назначенные министры - министр финансов Украины Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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