Зеленский пришел в Раду в медицинской маске

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на внеочередное заседание Верховной Рады в медицинской маске, но без защитных очков, передает корреспондент УНН.

Так, Президент вышел к трибуне для выступления и начал его в маске, но потом снял ее.

"Я сниму на секунду маску, я просто хочу сказать, чтобы вы видели мое лицо", - прокомментировал он свои действия.

Президент надел маску после завершения выступления.

Отметим, ранее сегодня в Верховной Раде Украины приняли присягу два назначенные министры - министр финансов Украины Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов.