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В Кабмине прокомментировали назначение министра финансов и министра здравоохранения

В Кабмине прокомментировали назначение министра финансов и министра здравоохранения

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Кабмине прокомментировали назначение предложенных правительством кандидатур министра финансов и министра здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Верховная Рада Украины поддержала предложенные правительством кандидатуры министра финансов Сергея Марченко и министра здравоохранения Максима Степанова", - указано в сообщении.

Указано, что назначение Сергея Марченко поддержали 256 народных депутатов, а Максима Степанова - 246.

"Требования к кандидатам были очень высокие, по-другому в это ответственное время - никак. Рассчитываю, что Максим Степанов и Сергей Марченко обеспечат эффективную работу министерств и направят усилия на преодоление общей угрозы", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, назначенные члены Кабинета министров приняли присягу перед Верховной Радой Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Украина
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