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Рада ушла на перерыв для дезинфекции помещения

Рада ушла на перерыв для дезинфекции помещения

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании ушла на перерыв, чтобы продезинфицировать помещение и провести кварцевание. Об этом заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

Так, Стефанчук объявил перерыв до 20:00, чтобы провести кварцевание и дезинфекцию помещения сессионного зала.

Сейчас нардепы рассматривают законопроект №2178-10. Председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании отсутствует.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура анонсировал сегодня еще одно внеочередное заседание Верховной Рады, где, как ожидается, будет рассмотрение вопроса об открытии рынка сельскохозяйственных земель и законопроекта относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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